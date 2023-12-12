Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hakemliği mi bıraktı?

Ankaragücü Çaykur Rizespor maçında hakemlik yapan Halil Umut Meler’in uğradığı saldırının ardından Halil Umut Meler’in hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hakemliği mi bıraktı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hakemliği mi bıraktı?

Ankaragücü Çaykur Rizespor arasında gerçekleşen maçta hakemlik yapan Halil Umut Meler MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğradı. Yumruklu saldırının ardından Halil Umut Meler’in hakemliği bırakacağı konuşuluyor. Peki, Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hakemliği mi bıraktı?

11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğradı.

Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler’le görüştüğünü belirten Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) genel sekreteri Ali Kunak, hakemliği bırakacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Kunak, Halil Umut Meler’in hakemliği bırakma kararı aldığını açıkladı.

Ali Kunak, “Halil yukarıda olayın şokunda halen. Bizde yayındayken çok kesin bir şekilde 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz, ‘İzmir’e döndüğünde eşinde ailenle konuş, bu kararı onlarla ver’ şeklinde sakinleştirmeye çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Saldırıya uğramasının ardından hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'in sadece sol göz çevresinde bir kanaması bulunduğu, önemli bir hayati tehlikesinin olmadığı ve kafa travması olması nedeniyle takip edileceği belirtildi.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir, Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Halil Umut Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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