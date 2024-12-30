Halil Umut Meler'e yeni bir uluslararası görev daha

Kaynak: DHA
Halil Umut Meler'e yeni bir uluslararası görev daha

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.

31 Aralık 2024 Salı günü saat 17.30'da Kuveyt'in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu'nda oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal olacak.

Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmada da görev yapmıştı.

Bölgedeki en prestijli futbol organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Körfez Ulusları Kupası'nda; Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından Dünya Kupası'na aday toplam 11 hakem ekibi görev yapıyor.

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