Haliliye yaz spor okullarında yüzlerce öğrenci eğitimini tamamladı

Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak ve spor yapma bilincini artırmak amacıyla her dönem açılan yaz spor okullarında basketbol, voleybol, tekvando, futbol, halk oyunları, judo, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) hazırlık kursları gibi birçok branşta eğitimler verildi. Yaz döneminde kurslara katılım sayıları dikkat çekici düzeyde oldu. Yüzme kursuna 3 bin 875, basketbola bin 380, tekvandoya bin 66, voleybola 894, BESYO hazırlık kursuna 708, futbola 540, fitnesse 450 ve judoya 418 öğrenci katılım sağladı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerle öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaz spor okullarının ardından kış spor okulları için de kayıtların başladığı belirtildi. Kış döneminde açılacak kurslar arasında basketbol, voleybol, tekvando, judo, futbol, halk oyunları ile BESYO, POMEM ve Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) hazırlık kursları yer alacak.

Kış spor okullarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi üzerinden bilgi alabilecek ya da Devteyşti Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi, Sabiha Özlek Spor Salonu ve Aliya İzzetbegoviç Spor Merkezi'ne şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilecek.