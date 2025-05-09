Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısında! Soruşturma başlatılmıştı

Kaynak: Habertürk
Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu hakim karşısında! Soruşturma başlatılmıştı

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında, savcılığa ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis talebiyle hâkim karşısına çıkacak.

ID İletişim Danışmanlık'ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmıştı. Barım, gözaltındayken 'tanık' sıfatıyla ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklık yaptıkları için soruşturma başlatılmıştı.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İki ünlü oyuncu, yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4’er yıla kadar hapis talebiyle ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

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Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti. Barım, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 7 Temmuz'da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

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