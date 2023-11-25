Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün iddialı dizide partner oldu

Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün 2017 yılında Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” filminin ardından aynı projede rol almaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Halit Ergenç ile Tuba Büyüküstün iddialı dizide partner oldu

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün 2017 yılında Ferzan Özpetek’in “İstanbul Kırmızısı” filminin ardından ikinci kez aynı yapımda buluşacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ergenç ile Büyüküstün “Yarınlar Yokmuş Gibi” adlı dizi projesinde partner oldu. İki star isim kaliteli içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken dijital platform Gain için O3 Medya’nın çekeceği 4 bölümlük dizide başrolü paylaşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturacak.

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Heyecan yaratan dizinin senaryosunu Ekin Atalar, Sienna Miller, Michael Buscemi’nin 2007 yılı yapımı “İnterview” (Görüşme) filminden yola çıkarak kaleme aldı. Film bir pembe dizi yıldızı ile onunla röportaja gelen gazetecinin hikâyesi beyazperdeye taşımıştı. Halit Ergenç yakın zamanda sete çıkacak olan “Yarınlar Yokmuş Gibi” dizisinin hemen ardından “Adsız Aşıklar” adlı başka bir dijital dizide daha başrol oynayacak.

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