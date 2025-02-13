Halit Ergenç saç mı ektirdi? Sarı saçları sosyal medyayı ikiye böldü

En son Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, “Tanık” olarak ifade verdikten sonra “Yalan tanıklık” suçundan şüpheli bulunması ile gündeme gelen Halit Ergenç bu kez yeni imajı ile konuşuluyor.

Halit Ergenç'in uzun yıllardan sonda Kral Kaybederse dizisi için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti. Saçının Halit Ergenç'i daha genç gösterdiğini savunan olsa da yeni sarı saçları sanatçıya çokça iltifat getirmedi.

KENAN BARAN GERÇEK HAYATTA KİM?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayattan esinlenerek kaleme aldığı Kral Kaybederse dizisindeki Kenan Baran karakterinin ise aslında kim olduğu ise şimdiden merak konusu oldu.

Kral Kaybederse dizisi Star TV'de ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz konusu kadar başrol oyuncu Halit Ergenç'in saçları ile dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin peruk mu protez saç mı kullandığı konusunda anlaşamadı. Birçok hayranı ise Halit Ergenç'in saç ektirmeyeceği fikrinde birleşti.

Halit Ergenç'in uzun yıllardan sonda Kral Kaybederse dizisi için dikkat çeken bir imaj değişikliğine gitti.