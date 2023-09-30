Halk otobüsleri çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş’ta iki halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Halk otobüsleri çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile B.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, çarpıştı. Kazada, sürücülerden M.D. ile her iki araçtaki 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza yerine gelen polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu özel halk otobüsü şoförü B.B., “Aniden çıktı. Beni görmedi herhalde telefonla görüşüyordu” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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