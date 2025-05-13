Halk otobüsü dehşeti yaşattı! Yaya geçidinde korku dolu anlar...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Halk otobüsü dehşeti yaşattı! Yaya geçidinde korku dolu anlar...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsü yaya geçidinde olan 86 yaşındaki Kadir A.'ya özel halk otobüsü çarptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.

ooo.jpgKaza, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir A.'ya (86), yaya geçidinde A.P.'nin kullandığı 55 RT 054 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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