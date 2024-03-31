Halk otobüsünde ‘bebek arabası’ kavgası: Seni mermi manyağı yaparım

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü, 1 aylık bebeği ve bebek arabası ile araca binen 4 kadına arabayı katlamaları uyarısında bulundu.

Şoför, bebek arabasının katlanmadığını söylemeleri üzerine kadınları boş durumda olan otobüsten indirdi.

Kadınların hakarete maruz kaldığı anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansırken, şoförün arkalarından, "Yürü" diye bağırdığı görüldü.

Ayrıca poz da veren otobüs şoförü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta dalga geçti.

“SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM"

Daha sonra olayı öğrenen bebeğin babası önünü kestiği otobüsün şoförünü tehdit etti.

Baba, “Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun” ifadelerini kullandı.

Tehdide tehdit ile karşılık veren şoför ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" dedi.

Tartışma, çevredekilerin araya girmesi üzerine sona erdi.