Halk otobüsünde ‘bebek arabası’ kavgası: Seni mermi manyağı yaparım

Kaynak: İHA
Halk otobüsünde ‘bebek arabası’ kavgası: Seni mermi manyağı yaparım
Kocaeli'de bebek arabasının katlanmaması üzerine özel halk otobüsü sürücüsü iddiaya göre bir aylık bebekle birlikte 4 kadını arabadan indirdi. Arkalarından "Yürü" diye bağıran sürücünün önü bebeğin babası tarafından kesildi. Tarafların birbirini tehdit ettiği tartışmayı çevredekiler ayırdı.

Kocaeli'de özel halk otobüsü şoförü, 1 aylık bebeği ve bebek arabası ile araca binen 4 kadına arabayı katlamaları uyarısında bulundu.

Şoför, bebek arabasının katlanmadığını söylemeleri üzerine kadınları boş durumda olan otobüsten indirdi.

Kadınların hakarete maruz kaldığı anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansırken, şoförün arkalarından, "Yürü" diye bağırdığı görüldü.

Ayrıca poz da veren otobüs şoförü, "Çek çek, güzelim değil mi?" diyerek adeta dalga geçti.

“SENİ MERMİ MANYAĞI YAPARIM"

Daha sonra olayı öğrenen bebeğin babası önünü kestiği otobüsün şoförünü tehdit etti.

Baba, “Ramazan bitsin seninle özellikle ilgileneceğim. Sana bu hattı dar edeceğim. Bayıltana kadar döveceğim. Yaşından başından da utanmıyorsun” ifadelerini kullandı.

Tehdide tehdit ile karşılık veren şoför ise, "Hadi dene. Seni mermi manyağı yaparım" dedi.

Tartışma, çevredekilerin araya girmesi üzerine sona erdi.

aw173694-01.jpg

aw173694-03.jpg

aw173694-02.jpg

Son Haberler
30 dakikada satış rekoru kırdı. Xiaomi Tesla'ya rakip çıkardığı SU7 ile 12'den vurdu Otomotiv
30 dakikada satış rekoru kırdı. Xiaomi Tesla'ya rakip çıkardığı SU7 ile 12'den vurdu
Van'da 4 aylık bebeğini ve eşini silahla vuran uzman çavuş intihar etti Yaşam
Van'da 4 aylık bebeğini ve eşini silahla vuran uzman çavuş intihar etti
Yasaklar başladı, pankart ve afişler söküldü Yaşam
Yasaklar başladı, pankart ve afişler söküldü
Trabzon'da orman yangını Yerel Haberler
Trabzon'da orman yangını
Bingöl'de korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı Gündem
Bingöl'de korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı Yaşam
Diyarbakır'da akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı