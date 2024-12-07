Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kaynak: DHA
Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de halk otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför Özgür Uzun tarafından hastaneye yetiştirildi.

Kayseri'de Talas-Erkilet hattında sefer yapan bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir yolcu, akşam saatlerinde fenalaştı. Durumu fark eden şoför Özgür Uzun, hemen harekete geçerek yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Yaşanan olay, otobüsün iç kameralarına yansıdı.

ozel-halk-otobusunde-fenalasan-yolcuyu-h-457769-135165.jpg

Akşam saatlerinde özel halk otobüsünde bir yolcunun rahatsızlandığı ihbarını alan şoför Uzun, olaya hızla müdahale etti. Yolcuların da uyarılarıyla paniğe kapılmadan yolcusunu en yakın hastaneye ulaştıran Uzun, kısa sürede hayat kurtaran bir davranış sergiledi.

ozel-halk-otobusunde-fenalasan-yolcuyu-h-457767-135165.jpg

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı şoförün bu örnek davranışını sosyal medya üzerinden takdir etti. Başkan Büyükkılıç, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

O anların kaydedildiği kamera görüntüleri, şoförün soğukkanlı bir şekilde yaptığı müdahaleyi gözler önüne serdi. Bu olay, şehirdeki toplu taşıma hizmetlerinde gösterilen duyarlılığın bir örneği olarak dikkat çekti.

Son Haberler
TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı
TikTok'a yasak göründü! ABD ifade özgürlüğü saymadı
AKP'li eski veril Taşkesenlioğlu'nun boşanma davasından yeni dava çıktı! Ünsal Ban hakkında cinsel saldırı davası
AKP'li eski veril Taşkesenlioğlu'nun boşanma davasından yeni dava çıktı! Ünsal Ban hakkında cinsel saldırı davası
Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Tiktok paylaşımı ele verdi! Kaçaklar böyle yakalandı
Tiktok paylaşımı ele verdi! Kaçaklar böyle yakalandı
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in PFDK'ya sevkine sert tepki! 'TFF Başkanı kime hesap verecek?'
Galatasaray'dan Dursun Özbek'in PFDK'ya sevkine sert tepki! 'TFF Başkanı kime hesap verecek?'