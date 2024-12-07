Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kayseri'de Talas-Erkilet hattında sefer yapan bir özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir yolcu, akşam saatlerinde fenalaştı. Durumu fark eden şoför Özgür Uzun, hemen harekete geçerek yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Yaşanan olay, otobüsün iç kameralarına yansıdı.

Akşam saatlerinde özel halk otobüsünde bir yolcunun rahatsızlandığı ihbarını alan şoför Uzun, olaya hızla müdahale etti. Yolcuların da uyarılarıyla paniğe kapılmadan yolcusunu en yakın hastaneye ulaştıran Uzun, kısa sürede hayat kurtaran bir davranış sergiledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, duyarlı şoförün bu örnek davranışını sosyal medya üzerinden takdir etti. Başkan Büyükkılıç, "Bu tür davranışlar hepimize ilham kaynağı olmalı. İnsana verdiği değer ve duyarlılığı için şoförümüze ve bizi biz yapan değerlerimizi koruyan tüm ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

O anların kaydedildiği kamera görüntüleri, şoförün soğukkanlı bir şekilde yaptığı müdahaleyi gözler önüne serdi. Bu olay, şehirdeki toplu taşıma hizmetlerinde gösterilen duyarlılığın bir örneği olarak dikkat çekti.