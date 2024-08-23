Halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre olay şehir merkezinde öğle saatlerinde yaşandı. S.Y.’nin kullandığı halk otobüsü Tuzlugöl Mahallesi'ne ilerlerken en ön koltukta oturan S.T. isimli yaşlı vatandaş telefonuna baktığı sırada bir anda kendinden geçerek yere yığıldı.

Durup yolcunun durumunu inceleyen araç sürücüsü, yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edince zaman kaybetmeden, otobüsteki yolcularla birlikte güzergahında bulunan Tuzlugöl Mahallesi Aile Sağlık Merkezine hareket etti.

Durum yolda da sağlık ekiplerine iletildi. Sağlık merkezine vardığında otobüse giren sağlık ekipleri S.T.'ye ilk müdahaleyi otobüsün içerisinde yaptı. Kalp masajı yapılan S.T. ardından ambulansa bindirilerek Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. S.T'nin burada tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm yaşanalar otobüsün araç içi kameraları ile anbean kaydedildi.