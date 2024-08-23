Halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Kaynak: İHA
Halk otobüsünde kalp krizi geçirdi

Sivas'ta halk otobüsü içerisinde kalp krizi geçiren yaşlı vatandaşa ilk müdahale otobüsün içerisinde yapılırken otobüs içindeki yolcularla birlikte hastane önüne götürüldü.

Alınan bilgiye göre olay şehir merkezinde öğle saatlerinde yaşandı. S.Y.’nin kullandığı halk otobüsü Tuzlugöl Mahallesi'ne ilerlerken en ön koltukta oturan S.T. isimli yaşlı vatandaş telefonuna baktığı sırada bir anda kendinden geçerek yere yığıldı.

Durup yolcunun durumunu inceleyen araç sürücüsü, yolcunun kalp krizi geçirdiğini fark edince zaman kaybetmeden, otobüsteki yolcularla birlikte güzergahında bulunan Tuzlugöl Mahallesi Aile Sağlık Merkezine hareket etti.

aw273274-02.jpgDurum yolda da sağlık ekiplerine iletildi. Sağlık merkezine vardığında otobüse giren sağlık ekipleri S.T.'ye ilk müdahaleyi otobüsün içerisinde yaptı. Kalp masajı yapılan S.T. ardından ambulansa bindirilerek Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. S.T'nin burada tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Tüm yaşanalar otobüsün araç içi kameraları ile anbean kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Quaresma geri dönüyor Spor
Quaresma geri dönüyor
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay Gündem
Tabelası var kendisi yok. Hayretlere düşüren olay
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi Spor
Okan Buruk saatlerce izledi. Son kararını verdi
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir Gündem
İçki içip orman yaktılar. Bunun adı vatan hainliğidir
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Yerel Haberler
Samsun’da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı Gündem
Kanserde müjdeli haber geldi. Türkiye dahil 7 ülkede denemeler başladı
Konyaspor plaket verip gönderdi Spor
Konyaspor plaket verip gönderdi