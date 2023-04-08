﻿Halk otobüsünün anne ve oğluna yaya geçidinde çarptığı anlar kamerada

Anne ve oğul, halk otobüsünün altında kaldı.

Olay, öğle saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde gerçekleşti. A.Ş. tarafından yönetilen 41 J 4326 plakalı halk otobüsü, yaya geçidinde ilerleyen K.K. ve oğluna çarptı.

Olayı görenler, anne ve oğlunun altında kaldığı halk otobüsünü fark ederek, 112 Acil'e durumu bildirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan anne ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, anne ve oğlunun yaya geçidinde ilerlerken, kendilerine çarpan halk otobüsünün altında kaldığı anlar yer alıyor.