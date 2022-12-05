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Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 21:10
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Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Halk otobüsüyle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan İbrahim Sivrikaya (73) yönetimindeki 16 KFB 78 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi’nden yola çıkan M.A. (48) yönetimindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaskı parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Sivrikaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 saat sonra hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

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