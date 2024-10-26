Halk pazarında denetim

Zonguldak'ta zabıta ekipleri, Soğuksu semtindeki halk pazarında fiyat denetimlerine baktı. Sabah başlayan denetimlerde, zabıta görevlileri tezgahları tek tek gezdi. Fiyat etiketlerinin görünür şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edildi ve ürünlerle fiyatların uyumlu olup olmadığına bakıldı.

Zabıta ekipleri esnafı bu konularda uyardı. Sabah saatlerinde başlayan denetimler gün boyunca devam edecek.

Zabıta yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla süreceğini vurgularken, vatandaşlardan fiyat farklılıkları veya etiketsiz ürünlerle ilgili şikayetlerini iletmelerini de istedi.