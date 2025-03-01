Halk pazarında fiyatlar yüksek olunca, vatandaş eli boş eve döndü

Zonguldak'ta Ramazan ayında halk pazarında fiyatların yüksek olması alım gücünü düşürdü.
Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk pazarı bugün Soğuksu semtinde kuruldu.
Halk pazarında fiyatlarda geçtiğimiz haftaya göre artış yaşandı.
Tezgahlarda salatalık 100 lira, kapuska 70 lira, biber 70 lira, domates 60 lira, havuç 30 lira, patates 20 lira, soğan 25 lira, portakal 30 lira, mandalina 35 lira, ayva 30 lira, elma 40 lira, muz 90 liradan alıcı buldu.
Fiyatların pahalı olması nedeniyle bir çok kişi alacağı ürünü alamadan pazardan döndü.