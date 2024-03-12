Halk plajına işgal girişimine kaymakamlık engeli

Kaynak: İHA
Halk plajına işgal girişimine kaymakamlık engeli
Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki işletme tarafından halk plajına inşa edilen yapılar kaymakamlık tarafından kaldırıldı; işletmelere para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Mahallesi Plaj Caddesi’ndeki mavi bayraklı halk plajına iki işletme tarafında metal platformlar kurulmaya başlandığı tespit edildi.

aw161205-02.jpgKumsala ve kumsaldaki ağaçların çevrelerine yapılan platformlarla ilgili Bodrum Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Mustafa Çit’in talimatıyla bölgeye giden Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan alana yeni yapıldığı tespit edilen yapıların kaldırılması için işletmelere süre verdi ve cezai işlem uyguladı.

aw161205-03.jpg Mavi bayraklı plaja yapılan yapılar, verilen süre içerisinde Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde işletmeler tarafından kaldırıldı.

aw161205-04.jpg Ayrıca işletmelere kesilen para cezasının da uygulanacağı bildirildi.

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