Halk TV Sunucu Gözde Şeker'den Fatih Portakal'a olay gönderme

Halk TV Sunucusu Gözde Şeker Kırmızı Çizgi programında Halk TV'den gözaltına alınan gazetecilerle ilgili yaptığı yayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'u konuk etti.

Programda Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınması ile ilgili gündem değerlendirilmesi yapıldı.

Fatih Portakal'ın gözaltı sözleri büyük tepki çekti



Program sunucusu Gözde Şeker, Barış Pehlivan'nın gözaltına alındığı ilk dakikalarda SZC TV'de yaptığı yayındaki sözleri ile büyük tepki çeken Fatih Portakal'a gönderme yaptı.

Gözde Şeker yayını bitirirken 'Elma ile armudu haberci ile portakalı karıştırmamak gerek" dedi