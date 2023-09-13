Halk TV ünlü radyoyu satın aldı

Halk TV radyo dünyasına giriş yaptı. Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından Best FM'i satın alan Halk Tv satın almaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Best FM Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Hattat konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Best FM ile ilgili resmi bir satış gerçekleşmemiştir" dedi.

Türkiye'de ulusal yayın yapan radyo istasyonu olan Best FM, Türkiye çapında geniş bir yayın ağı bulunmakta. Emrah Hattat tarafından kurulan Best FM 5 Şubat 1993 tarihinde Ajda Pekkan'ın Kimler Geldi Kimler Geçti şarkısıyla İstanbul Merkez stüdyolarında yayın hayatına başlamıştı.

2006 yılından itibaren internet üzerinden de dinlenebilmekte...

Best FM, 29 Kasım 2012 tarihi itibarıyla Cem Arslan'la Gazoz Ağacı programını özel olarak hazırlanmış mobil yayın aracıyla gerçekleştirerek, Türkiye'de mobil yayın yapan ilk radyo olmuştu. Müzik yayınlarının yanı sıra "Konuşan Radyo" formatında yayın yapmakta. 2022 yılı itibarıyla İstanbul dışındaki tüm karasal frekanslarını geçici olarak kapatmıştı.