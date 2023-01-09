Halk TV'de bir ayrılık daha. Hakan Çelenk görevini bıraktı

Yaklaşık bir yıl önce Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Hakan Çelenk, görevinden istifa etti. Hakan Çelenk, Seda Selek'in moderatörlüğünde İsmail Saymaz ve Mehmet Tezkan'ın yer aldığı Perdenin Önü Arkası programında yer almayı sürdüreceğini belirtti.

Gerçek Gündem'e konuşan Gündem'in ulaştığı Çelenk, "Bir süredir çok yorulmuştum. 10 Aralık itibariyle çalışma arkadaşlarıma da kararımı bildirmiştim. Görevimi bırakmam kanal için sürpriz olmadı" dedi.

Halk TV'den son olarak Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Pınar Keleş istifa etmişti.