Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi! Söyleşinin ardından istifa geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi! Söyleşinin ardından istifa geldi

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapılmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz istifasını "Bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü" sözleriyle açıkladı.

Halk TV'nin YouTube hesabında iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapılması tartışmaları beraberinde getirdi. Söyleşi, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle bildirildi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz ise Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

kutahyali1.jpgHalk TV yazarı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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"Halktv bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla… Sevgili mesai arkadaşlarıma tüm emekleri için teşekkür ederim. Sağlıcakla…"

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