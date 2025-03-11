Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' krizi! Söyleşinin ardından istifa geldi

Halk TV'nin YouTube hesabında iktidara yakınlığıyla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı ile söyleşi yapılması tartışmaları beraberinde getirdi. Söyleşi, Halk TV’nin sosyal medya hesaplarından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle bildirildi. Halk TV yazarı Serpil Yılmaz ise Rasim Ozan Kütahyalı yayını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV yazarı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;