Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni belli oldu. Süleyman Demirel gibi yine geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni belli oldu. Süleyman Demirel gibi yine geldi
Halk TV, genel yayın yönetmeliği için yeniden gazeteci Suat Toktaş ile anlaştı. Toktaş'ın göreve geri dönüşü sosyal medyadaki bazı kullanıcılara Süleyman Demirel'in Başbakanlık dönemindeki geri dönüşlerini hatırlattı.

Halk TV kanalının imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu, 2024 yılının ilk gününde eski Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kanala geri döndüğünü açıkladı.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Hoş geldin @SuatToktas. Nerede kalmıştık:)" dedi.

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Toktaş ise Mahiroğlu'na yanıt olarak "Hoş buldum @cafermahiroglu ve @halktvcomtr Yeni yıl, yeni başlangıçlar" paylaşımında bulundu. Toktaş'ın yaptığı paylaşıma birçok meslektaşı tebrik mesajı gönderdi.

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SÜLEYMAN DEMİREL'E BENZETİLDİ

Bu şekilde Suat Toktaş, 17 Nisan 2020 tarihinde işbaşı yaptığı ve 2.5 yıl boyunca sürdürdüğü Halk TV'deki genel yayın yönetmenliği görevine 1 Ocak 2024 tarihiyle geri döndü.

Toktaş'ın görevine geri dönüşü sosyal medyada Süleyman Demirel'in Başbakanlık dönemindeki geri dönüşlerine benzetildi ve Süleyman Demirel gibi yine geldi yorumları yapıldı

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SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

Suat Toktaş, 1968 yılında Elazığ'da dünyaya geldi, 1988 yılında Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe atıldı. 3,5 yıllık yazılı basın deneyiminden sonra televizyon alanına geçiş yaptı.

HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda muhabirlik ve editörlük yaptı. 1999 yılında CNN Türk’e geçiş yapan Toktaş, kanalda önce Ankara, daha sonra İstanbul’da editörlük ve haber müdürü görevlerini üstlendi. 10 yıllık CNN Türk deneyiminin ardından Habertürk televizyonu’na geçen Toktaş, 5 yıl boyunca haber merkezinin başındaydı.

56 yaşındaki Toktaş, 17 Nisan 2020 tarihinde Halk Tv'de genel yayın yönetmeni olarak göreve başlamıştı. 2.5 yıl boyunca Halk TV'deki görevini sürdüren Toktaş, 2022 yılında görevinden ayrılmış. Suat Toktaş 1 Ocak 2024 itibariyle Halk TV'deki eski görevine geri geldi.

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