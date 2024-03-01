Halka arz İçin SPK’dan onay bekleyen 62 şirket açıklandı

Borsa İstanbul 9 bin seviyesini aşarken, şirketler de halka arz için SPK'dan izin bekliyor. Şirketlerin halk arz işlemini yapması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması gerekiyor. SPK başvuran şirketler, kurulun vereceği karardan sonra halk arz işlemini gerçekleştirebiliyor. Türkiye'de halka arz fırtınası esiyor. Türkiye'de bir çok şirket halka arz için sıraya girmiş durumdu. SPK'nın önünde 62 şirketin dosyası var. Sermaye Piyasası Kurulu'nda tam 62 şirket halka arz için sıra bekliyor.
İşte halka arz edilmek isin SPK'dan izin bekleyen 62 şirketin tam listesi:
ZORLU YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
TEKNİK YAPI TEKNİKYAPILAR SANAYİVE TİCARET A.Ş.
HAREKET PROJETAŞIMACILIGI VE YÜK MÜHENDİSLİGİ A.Ş.
MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJi A.Ş.
BİRLEŞİM YEŞİL ENERJİ A.Ş.
ARF BİOYENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
YES OTO KİRALAMA VE TURİZMYATIRIMLARI A.Ş.
KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş.
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
KİM TURİZMTİCARET VE SANAYİ A.Ş.
LİLA KAGITSANAVE TİCARET A.Ş.
KOTON MAG.A.ll\CILIK TEKSTİLSANAYİVE TİCARET A.Ş.
KOÇ METALURJİ A.Ş.
ÖZVAŞAR TELVE GALVANİZLEME SANAYİA.Ş.
ZENGİRİŞİM SERMAYESİ YATI RIMORTAKLIGI A.Ş.
TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.
HOROZ LOJiSTiK KARGO HiZMETLERi VE TiCARET A.Ş.
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANA A.Ş.
ARKOPA AHŞAP PANEL SANAA.Ş.
MULTINET KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.
GÜNDOGDU GIDASÜT ÜRÜNLERİ SANAYİVE DIŞ TİCARET A.Ş.
MEGA TEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
USLU ÇSM DEMİRÇELİK A.Ş.
ALTI NKILIÇ GIDA VE SÜT SANA TİCARET A.Ş.
DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİVE TİCARET A.Ş.
P.ENCA TEKSTİL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ALCAS METALSANAYİ A.S.
EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.
AKÇELİK DEMİRÇELİK SANAYİVE TİCARET A.Ş.
TECHMİNE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
NARLI FERİBOT İŞLETMECİLİGİ A.Ş.
KOÇ ÇELİKSANAYİ A.Ş.
ÇELiK BORU SANAVE TiCARET A.Ş.
TEZKİM TARIMSAL KİMYA SANAYİVE TİCARET A.Ş
KAYMET METAL İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KIRAÇ GALVANİZ SANA VE TİCARET A.Ş.
NETCAD YAZILIM A.Ş.
MİKROYAZILIMEVİSANA VE TİCARET A.Ş.
TAVUK DÜNYASI GIDA SANAYİVE TİCARET A.Ş.
GÜLLÜK MANDALYA TURİZM VE LİMAN HİZMETLERİ A.Ş.
DESTEK FİNANS FAKTORİNGA,Ş.
GOLDA GIDASAN. VE TİC.A.Ş. SMMAS SMM TEKSTİL A.Ş.
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.
HAYRİ ÖGELMAN MADENCİLİK A.Ş.
AHLATCI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.
ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.
MARBAŞ MENKUL DEGERLER A.Ş.
URAS KİMYA SAN.VE TİC A.Ş.
BATILİMAN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
BİNULAŞIM VE AKiLLi ŞEHİRTEKNOLOJ İLERİ A.Ş.
GFS HOLDİNGA.Ş.
YEŞİL GLOBAL ENERJİ A.Ş.
KORAY HOLDİNG A.Ş.
CEM ZEYTİN A.Ş.
BÜYÜK HEKİMOGULLARI GIDA SANVE TİC A.Ş.
GAMA RECYCLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLER A.Ş.
COSMER KİMYA SANVE TİC. A.S.