Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe

Sedat KAYA / Özel Haber / YENİÇAĞ

Belenli Köylüler uzun süredir depodan gelen suyun tuzlu olduğunu, pis koktuğunu, bitkileri, ağaçları kurutup, elektrikli ev aletlerini bozduğunu dile getiriyordu.

Muhtar Mert Yalçın'ın eliyle aldıkları numunenin Muğla Valiliği İlçe Halk Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizinde 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine uygun olmadığı ortaya çıktı.

Muhtar Mert Yalçın geçen hafta depodaki suyun bir çam ağacını nasıl kuruttuğunu bir video ile belgelemişti. Analiz sonucu köyde şok etkisi yarattı.

Köylüler kendi aldıkları numuneden sonra, MUSKİ'nin depoyu doldurduğu temiz sudan bir numune alarak, suçunu örtmeye çalıştığını ileri sürdüler.

Doğma büyüme Belenli, seçim döneminde Vatan Partisi'nden belediye başkanlığına adaylığını koyan Aslan Atilla Yorulmaz "bize bu suyu layık görenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek konuyu partisine taşıdı.

Vatan Partisi Datça İl Örgütü de bir açıklama yaparak savcıları göre göreve çağırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Köylülerden gelen şikayetler üzerine, olayı başından sonuna takip ettik. MUSKİ, temiz suyun depoya tankerle eklenmesi öncesinde değil, sonrasında alınan numunenin analiziyle Muğla halkını yanıltılmaya çalışmış, yasal sorumluluklarını ihlal etmiştir. Bu açıklamamız aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı’na kamu huzurunda sunulmuş bir suç duyurusudur. Savcılarımızı halk sağlığını ve kamu düzenini yakından ilgilendiren bu konuda göreve çağırıyoruz."

Datça MUSKİ yetkilileri ise Belen köyüne her zaman Sağlık Bakanlığı'nın normlarına uygun su verdiklerini ileri sürdüler.

Şimdi soru şu.

Köylülerin yaptırdığı analiz mi doğru, yoksa MUSKİ'ninki mi?

Eğer cevap ilk şıksa, halkın sağlığıyla oynayanlar mutlaka hesap vermeli!