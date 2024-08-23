Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe

35 gündür suya hasret kalan, ta ki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın olaya el koymasıyla sorunları geçici olarak çözülen Datça'nın Belen köylüleri bugün korkunç bir şok yaşadı. Tahlile gönderdikleri numunenin insan sağlığına zararlı olduğu ortaya çıktı.

Sedat KAYA / Özel Haber / YENİÇAĞ

Belenli Köylüler uzun süredir depodan gelen suyun tuzlu olduğunu, pis koktuğunu, bitkileri, ağaçları kurutup, elektrikli ev aletlerini bozduğunu dile getiriyordu.

Muhtar Mert Yalçın'ın eliyle aldıkları numunenin Muğla Valiliği İlçe Halk Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizinde 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine uygun olmadığı ortaya çıktı.

Muhtar Mert Yalçın geçen hafta depodaki suyun bir çam ağacını nasıl kuruttuğunu bir video ile belgelemişti. Analiz sonucu köyde şok etkisi yarattı.

Köylüler kendi aldıkları numuneden sonra, MUSKİ'nin depoyu doldurduğu temiz sudan bir numune alarak, suçunu örtmeye çalıştığını ileri sürdüler.

Doğma büyüme Belenli, seçim döneminde Vatan Partisi'nden belediye başkanlığına adaylığını koyan Aslan Atilla Yorulmaz "bize bu suyu layık görenlere hakkımı helal etmiyorum" diyerek konuyu partisine taşıdı.

Vatan Partisi Datça İl Örgütü de bir açıklama yaparak savcıları göre göreve çağırdı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Köylülerden gelen şikayetler üzerine, olayı başından sonuna takip ettik. MUSKİ, temiz suyun depoya tankerle eklenmesi öncesinde değil, sonrasında alınan numunenin analiziyle Muğla halkını yanıltılmaya çalışmış, yasal sorumluluklarını ihlal etmiştir. Bu açıklamamız aynı zamanda Cumhuriyet Başsavcılığı’na kamu huzurunda sunulmuş bir suç duyurusudur. Savcılarımızı halk sağlığını ve kamu düzenini yakından ilgilendiren bu konuda göreve çağırıyoruz."

Datça MUSKİ yetkilileri ise Belen köyüne her zaman Sağlık Bakanlığı'nın normlarına uygun su verdiklerini ileri sürdüler.

Şimdi soru şu.

Köylülerin yaptırdığı analiz mi doğru, yoksa MUSKİ'ninki mi?

Eğer cevap ilk şıksa, halkın sağlığıyla oynayanlar mutlaka hesap vermeli!

9-002.png

Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Aydın'da orman yangını Gündem
Aydın'da orman yangını
Boğazdaki kaçak villa kankanın arkadaşının çıktı. Bu gücü kimden aldığı ortaya çıktı Gündem
Boğazdaki kaçak villa kankanın arkadaşının çıktı. Bu gücü kimden aldığı ortaya çıktı
Şahmaran 2. Sezon konusu ne? Fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayına giriyor? Fragman izle Kültür Sanat
Şahmaran 2. Sezon konusu ne? Fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayına giriyor? Fragman izle
Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Kahramanmaraş'ta deprem
Bandırma’da trafik kazası. 2 yaralı Gündem
Bandırma’da trafik kazası. 2 yaralı
En büyük yeteneği soruldu 'AKP'ye oy vermemek' dedi Gündem
En büyük yeteneği soruldu 'AKP'ye oy vermemek' dedi
Adana’da kamyonetle çarpışan minibüs sulama kanalına düştü Gündem
Adana’da kamyonetle çarpışan minibüs sulama kanalına düştü