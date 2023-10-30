Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı 2024 yılı sonunda açmayı hedeflediklerini duyurdu.

KAYNAK: DHA
Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardından açıklama yaptı.

Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattının açılışı için tarih de verdi. Uraloğlu, yeni hattı 2024 yılı sonunda açmayı hedeflediklerini duyurdu.

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Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hattımızın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüyoruz. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz"

600 BİN YOLCU SEYAHAT EDECEK

Uraloğlu ayrıca, hattın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek 600 bin yolcunun seyahat edebileceğini ve ekonomik kazancın 2 milyar 639 milyon avro üzerinde olacağını vurguladı.

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