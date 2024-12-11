Halkbank açıkladı: 1 banka 1 şirket geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Halkbank açıkladı: 1 banka 1 şirket geliyor

Türkiye'nin önemli kamu bankalarından Halkbank, "dijital katılım bankası" ve "yenilenebilir enerji üretim şirketi" kurma kararı alındığını duyurdu.

Halkbank'tan 1 dijital katıl bankası 1 de şirket açıklaması. Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin önemli Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a bildirim gitti.

KAP'a yapılan açıklamada Halkbank'ın "dijital katılım bankası" ile "yenilenebilir enerji üretim şirketi" kurulması kararlarını içeren duyurular paylaşıldı.

Halkbank'ın KAP'a yolladığı açıklamada şunlar belirtildi:

"Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 'Halk Katılım Bankası Anonim Şirketi' ünvanıyla katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak bir dijital banka kurulması, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi kararı alınmıştır."

Bankanın KAP'a yolladığı bildirimde yenilebilir enerji üretim şirketiyle ilgili açıklama da yer aldı. KAP açıklaması söyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından yenilenebilir enerji kaynakları ile ülkemizin enerji üretiminin desteklenmesi, Orta Vadeli Program'da belirtilen karbon salınımının azaltılması ve enerjide sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi hedeflerinin desteklenmesi ile Bankamızın enerji ihtiyacının karşılanması, enerji maliyetlerinin azaltılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması amacıyla Bankamızın yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermek üzere bir yenilenebilir enerji üretim şirketi kurulması kararı alınmıştır."

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