Halkbank davasında kritik karar bugün çıkacak: ABD basını olası cezaları yazdı

Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi tarafından İran'a yönelik yaptırımların delinmesine ilişkin olarak 2019'da New York'ta açılan Halkbank davasında son temyiz başvurusu bugün incelenecek.



Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesindeki gündem maddelerinden biri olduğu belirtilen Halkbank davasından çıkacak sonuç, yurt içi piyasalar tarafından da ilgiyle takip ediliyor.



'2 MİLYAR DOLARLIK UZLAŞMA MUHTEMEL'

Bloomberg Intelligence’a göre, ABD Yüksek Mahkemesi'nin başvuruyu kabul etme ihtimali yüzde 60 civarında görülüyor. Ancak bankanın dokunulmazlık savunmasını kabul ettirme olasılığı düşük. Bu nedenle en muhtemel senaryo, Halkbank’ın ABD makamlarıyla 1-2 milyar dolar arasında bir uzlaşmaya gitmesi.

2022’de Yüksek Mahkeme’ye başvuru sürecinin başlaması, piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yaratmıştı. Ancak 2024 son çeyreğinde temyiz mahkemesi bankanın aleyhine karar verdi. Banka hâlâ dokunulmazlık iddiasını sürdürse de Bloomberg Intelligence kazanma ihtimalini çok düşük görüyor.



MUHTEMEL CEZALAR VE FİNANSAL ETKİLERİ

Bloomberg Intelligence’a göre, olası ceza 1-2 milyar dolar. Bu da 2024’teki düzeltilmiş net gelirin (672 milyon dolar) 1,5 – 3 katı büyüklüğünde.

ABD, sisteminden geçtiğini iddia ettiği 1 milyar dolardan fazla yasa dışı işlemi baz alıyor. Mevzuat gereği bunun 2 katına kadar ceza kesilebiliyor. Halkbank 2. çeyrek itibarıyla bu dava için herhangi bir karşılık ayırmamış durumda bulunuyor.

Halkbank’ın lehine olabilecek faktörlerden biri, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olması. İlk döneminde Adalet Bakanlığı’na baskı yaptığı iddia edilmişti.

Bloomberg Intelligence’a göre, yine de tamamen cezasız kalması mümkün değil. Ancak Türkiye-ABD ilişkilerinde jeopolitik tavizler karşılığında daha düşük bir uzlaşma sağlanabilir.

Eğer banka dokunulmazlık elde edemez ve dava yargılamaya giderse ABD’nin elindeki güçlü kanıtla nedeniyle kaybetme ihtimali çok yüksek. Böyle bir durumda ceza tutarı çok daha yüksek olabilir ve Halkbank’ın ABD finans sistemine erişimi engellenebilir.

1-2 milyar dolarlık bir ceza, Halkbank’ın sermaye yeterlilik oranlarını ciddi biçimde zorlayabilir. Geçmişte Türkiye, bankaya sermaye desteği yapmıştı. Hükümet doğrudan cezayı ödemeyeceğini söylese de finansal sistemin istikrarını korumak için likidite desteği sağlayabilir.