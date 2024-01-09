Halkbank’a ABD’de açılan Owens davası düştü

Halkbank’ın yapılan açıklamaya göre, ABD’de görülen tazminat talepli hukuk davasının nihai olarak düştüğü açıklandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan açıklamada, 27 Mart 2020 tarihinde, ABD'de Halkbank aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğü belirtildi.

KAP’a yapılan açıklamada, ABD'de bir grup müştekinin Banka aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açtığı Owens davasının, ilk olarak ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), peşinden Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği ve müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulduğu vurgulandı.

5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ABD Yüksek Mahkemesi’nin ele aldığı, 8 Ocak 2024’te de müştekilerin talebini reddettiğine dair kararın yayımlandığı duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz. Diğer taraftan, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir."