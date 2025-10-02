Halkbank’a dev ceza kapıda

İran’a yönelik ABD yaptırımlarını deldiği ve kara para akladığı öne sürülen Türkiye’nin dev kamu bankası Halkbank’a, ABD’de 2 milyar dolara ulaşan ceza kesilebileceği iddia edildi. ABD Yüksek Mahkemesi’nin 3 Ekim veya 6 Ekim’de, alt mahkemenin bankanın dokunulmazlık savunmasını reddeden en son kararını inceleyip incelemeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

ANALİSTLERDEN HALKBANK DAVASI DEĞERLENDİRMESİ

ABD’de veri ve yatırım araştırma şirketi Bloomberg Intelligence (BI) dün Halkbank’ın dava süreciyle ilgili çok kapsamlı bir analiz paylaştı. Analize göre; Halkbank’ın başvurusunun kabul edilme ihtimali olsa da bankanın dokunulmazlık kazanma şansını düşük gördü.

NET KAZANCIN 1.5-3 KATINA DENK GELİYOR

Analizde ceza tutarı da yer aldı. Cezanın ise minimum 1-2 milyar dolar arasında olabileceği, bunun da Halkbank’ın 2024 yılı düzeltilmiş net kârı olan 672 milyon doların yaklaşık 1.5-3 katına denk geldiği aktarılıyor. Analistlere göre, olası bir cezanın Halkbank’ın sermaye yapısını zorlayabileceği belirtiliyor.

2 KATINA KADAR CEZA İSTEYEBİLİR

Banka üzerinden yasa dışı işlemlerin 1 milyar dolardan fazla olduğu da öne sürülüyor. Analizlerin araştırmasına göre; federal hükümet, yaptırım ve kara para aklama yasaları kapsamında en az bunun 2 katına kadar ceza isteyebilir.

İKTİDAR DESTEK ÇIKABİLİR

Türkiye tarafında ise iktidarın bankaya ceza ödemesi için yardım etmek zorunda kalabileceği analistler tarafından belirtiliyor. Analizde buna dair, geçmişte de Halkbank’ın zayıf sermaye yapısını güçlendirmek için sermaye enjekte edildiği hatırlatıldı.

TRUMP YUMUŞATSA DA CEZASIZ KALMAZ

Analistler tarafından Trump’ın yumuşatabileceğini ancak bunun cezasız kalmayacağı konusunda değerlendirmeler yapıyor.