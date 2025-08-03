Halkbank'ta Leal ile devam

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye çalışan Halkbank, tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo ile yoluna devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Bir önceki sezon Halkbank kadrosuna katılan ve hem Efeler Ligi hem de CEV Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkat çeken Leal, güçlü hücumları, servis etkinliği ve oyun zekasıyla takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Kariyerinde Brezilya ve İtalya liglerinde sayısız başarıya imza atan, uluslararası arenada Küba ve Brezilya milli takımlarında forma giyen Yoandy Leal’in, yeni sezonda da takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Yoandy Leal’e Halkbank forması altında başarılarla dolu ve sağlıklı bir sezon diliyoruz.”