Halkbank'tan dev imza

Kaynak: AA
Halkbank'tan dev imza

Efeler Ligi son şampiyonu Halkbank eski yıldızı Dick Kooy'u 7 yıl sonra takıma kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Hollandalı sporcunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Kariyerinde 2015-2017'de Halkbank forması giyen Kooy, 7 yıl sonra eski takımına döndü.

Kooy, geçen sezon Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli voleybolcu, "Halkbank'a döndüğüme sevindim. Bu kulübün içinde yer almak, Halkbank forması ile sahada mücadele etmek her zaman onurdur. Umarım, bu sezon da istediğimiz sonuçlara ulaşır ve kupalar kazanırız. Ben bu amaçlar doğrultusunda elimden ne gelirse yapacağıma şimdiden söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

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