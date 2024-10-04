Halkın sağlığıyla oynayanlar tek tek ifşa ediliyor yeni liste açıklandı

Vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit edebilecek şekilde bozulmuş ve değiştirilme ürünleri ve firmaları ifşa ediyor. Bu kapsamda, taklit-tahşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünleri yayımladı. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması, manda sütü var denilen yoğurtta manda sütü olmadığı ve söz konusu ürünlere kanatlı eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk belirlendi.

Sitedeki bilgiler anlık olarak güncellenecek. Taklit ürünler Tarım ve Orman Bakanlığının güvenilir gıda sayfasındaki yayınlanacak. İşte o listedeki ürün ve firmalar.