HalkTV'de kendisine tarihçi diyen adamdan skandal sözler: Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı

Tarihçi Ahmet Kuyaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Halk TV’ye konuk oldu.

Kuyaş, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

insanların Büyük Taarruz’un ardından gelen zaferin yıl dönümünü kutlamaktan sıkıldığını söyledi.

Kuyaş şu ifadeleri kullandı:

"Belki artık insanlar bu işlerden sıkıldı. Bayrak töreni, İstiklal Marşı bilmem ne. Yüz yıl sonra hala bunu kutlamak..." diyen Kuyaş, "Nasıl ilk başladığında 29 Mayıs İstanbul'un alınmasını her sene böyle gürültüyle kutlanması konusunda epey espriler üretilmişti. Galiba biraz bu da oluyor. Türkiye bunları kanıksadı. Bayrak töreni, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar falan bunlar bir takım insanları sıkıyor olabilir. "

Kuyat, kendisine 'Sizi sıkıyor mu?' diye sorulsa 'Evet' yanıtını vereceğini ifade etti.

"SIKILIYORSANIZ GİTMEZDİNİZ"

Bu cevabı eleştiren Arslan, Kuyaş'a şu yanıtı verdi:

"Neden? Her ülkenin tarihinde kilometre taşları vardır. O kilometre taşlarında çocuklar bayraklarla sokaklara dökülür, geçit alayları, fener alayları yapılır. Eskiden stadyumlarda kutlamalar olurdu. Sıkılıyorsanız gitmezdiniz. Sanki normalmiş gibi."

"3 AYDA BİR HABİRE İSTİKLAL MARŞI DİNLİYORUZ"

"Bu benim fikrim; katılırsınız katılmazsınız ama tekrar edeceğim" diyen Kuyaş şöyle devam etti:

"1920 ve 1930’larda bu lazımdı. Çünkü bir ulus yaratmamız lazımdı. Siz 101 yıl falan diyorsunuz ya, Türkiye bir ulus devlet olarak henüz çok genç. O zaman çocuktu. Bunlara ihtiyaç vardı. Çünkü bayramlarla insanlara belirli bir tarihi anlatıyorsunuz. Herkes okula gitmiyor. Unutmayın, Cumhuriyet ilan edildiği zaman Türkiye’de okuma yazma oranı %8. Böyle ulus olunmaz. O bayramlar o işe yaradı. Dünyanın her yerinde zaten bayramlar bu işe yaramıştır zamanında. Bugün ise artık 3 ayda bir sürekli bayram kutlayıp habire İstiklal Marşı dinlemek."

"SEYİRCİLERİMİZDEN TEPKİLER GELİYOR"

Bu konuşmanın ardından seyircilerin tepki gösterdiğini belirten Ayşenur Arslan seyircilerin tepki gösterdiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Hiç almadığım kadar mesaj alıyorum. Özellikle sizin sözlerinize de eleştiriler oluyor. Hanımefendiler, beyefendiler biz karşılıklı zaten bugünkü Türkiye'nin tablosuna da uygun bir biçimde farklı görüşlerle bir tartışma içindeyiz. Ben bunun faydalı olduğu kanaatindeyim."