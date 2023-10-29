HalkTV'ye siber saldırı

HalkTV.com.tr, internet sitelerine siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Bugün saat 13.00 sıralarında halktv.com.tr'ye yapılan siber saldırı sonucu yayının yarım saat kesildiği IT ekibinin çalışması sonucu sitenin tekrar yayına devam ettiği belirtildi.

Halk TVden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Hafta başından itibaren ‘Bayrak As Türkiyem’ diyerek İsmail Küçükkaya ile "Yeni Bir Sabah" programıyla ortak kampanya düzenleyen, Cumhuriyet coşkusunun tüm Türkiye ve yurt dışında Türklerin yaşadığı her yerde hissedilmesine aracılık eden halktv.com.tr bu tutumu ile kimilerini rahatsız etti.

Organize ettikleri korsan gruplar bugün saat 13:00 sıralarında halkta.com.tr server’larına büyük bir siber saldırı düzenledi. Ancak IT ekiplerimizin çabası sonucu yaklaşık yarım saat içinde saldırı püskürtüldü ve halktv.com.tr yayınına tekrar devam etti.

Halktv.com.tr Atatürk Cumhuriyeti’ne ve ilkelerine olan bağlılığı ile Türk insanının gerçek ve tarafısız haberle buluşma noktası olmaya devam edecek. Halktv.com.tr tüm manipülasyon ve çarpıtma çabalarını boşa çıkartarak Türk insanının gerçekleri öğrenmesine olanak sağlamaya bundan sonra da devam edecek."