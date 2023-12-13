Halsizliğe iyi gelen ot yorgunluğu böyle alıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Halsizliğe iyi gelen ot yorgunluğu böyle alıyor
Halsizliğe iyi gelen ve yorgunluğu alan çobaniğnesi otu dikkat çekti.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Çobaniğnesi otu; Halsizliğe iyi gelerek kişiye enerji verir. Günlük yorgunluğunuzu alması için akşam bir fincan ıtır çayı size iyi gelecektir. Itır yağı ile masaj yapılması da rahatlatıcı bir etkiye neden oluyor.

HALSİZLİK NEDİR?

Birçok insan gün boyunca kendini zayıf ve bitkin hisseder. Bu durum aşırı yorgunluk olarak da adlandırılır.

Yorgunluk, sabah kalkmayı, işe gitmeyi ve günlük aktiviteleri yapmayı güçleştirir.

Yorgun olan kişi sürekli uyumak ister. Ama uyuduğunda da kendini iyi hissetmez. Bazen yorgunluk, bir sağlık sorununun işareti olabilir.

ÇOBANİĞNESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Bu otun yapraklarından 2-5 gram alın ve üzerlerine 4 bardak sıcak su ekleyin. 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Bu çayı günde 2-3 defa için.

Bu otun çiçeğinin suyunu hazırlamak için, bir avuç dolusu çiçeği bir litre suya atın ve kaynatın. Beş dakika dinlendirip süzün. Sonra küvetinize ilave edin.

Dikkat: Hamileyseniz, ilk 3 ay bu bitkiyi kullanmayın.

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