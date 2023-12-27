Halterde hedef 2024 Paris

Recep Çınar / YENİÇAĞ

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü 2023 yılını değerlendirdi. Türk halterinin iyi yolda olduğunu ifade eden Talat Ünlü, zor bir dönemde göreve geldiklerini söyledi. Halterin içinden gelen bir başkan olduğunu vurgulayan Başkan Ünlü, “ Türk halterinin her kademesinde görev yapmış birisiyim. Sorunları, çözümleri kısaca camiayı yakından biliyorum. Biz çok zor bir spor yapmaktayız. Sporcularımız olumsuzluklardan dolayı en verimli çağlarında halteri bırakmak zorunda kalıyor. Zaten öyle çok fazla altyapısı olan bir branş değiliz” diye konuştu.

2023 BAŞARILI BİR YIL OLDU…

Üç yıllık bir görev süreci için seçildiklerini dile getiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2023 yılının başarılı geçtiğini ifade etti. Büyükler kategorisinde özellikle Avrupa’da sporcularının önemli başarılara imza attığını, yıldızlar ve gençlerde ise dünyada iyi bir noktada olduklarını söyleyen Ünlü şöyle konuştu:

“Biz ekibimiz ile birlikte 2023 yılını başarıyla tamamladığımıza inanıyoruz. Özellikle Avrupa Şampiyonalarında sporcularımız büyüklerde 50 altın 48 gümüş 28 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazandılar. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Büyükler Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak oldukça zor ama biz bu yıl 6 bronz madalya kazandık. Halteri eski günlerine getirmek için yoğun çaba içerisindeyiz.”

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI…

Türk halterinin efsane şampiyonlarının olduğuna değinen Talat Ünlü, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında madalya kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 2024 yılında bir Avrupa Şampiyonası ve bir Grand Prix müsabakasının çok önemli olduğunu dile getiren Ünlü, “Önümüzde iki kota müsabakası var ve biz bunlara hazırlanıyoruz. Önceliğimiz olimpik kotalarımızı almak sonra ise madalya. 3 bayan 3 erkek kota hakkımız bulunmakta. Biz Paris’te ülkemizi her zamanki gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HALTER HALK SPORU…

Dışarıdan bakıldığında halterin zor bir branş olduğunu belirten Talat Ünlü, ”Halter tam bir halk sporu. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Halter bir ağırlık sporu ve her yaştan insan yapabilir. Bunun için tüm antrenörlerimiz salonlarımızda ve halkımıza her zaman yardıma hazır. Biz halkımızı spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.