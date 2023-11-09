Haluk Bilginer 20 milyonluk rolü için bakın ne hale geldi

Usta oyuncu Haluk Bilginer, bir AVM'de objektiflere yansıdı. Usta oyuncu tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Snob Magazin'in haberine göre, Bilginer muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdikten sonra Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenen ‘Kel Diva’ adlı tiyatro oyununun provaları için PSM’ye geçti. Başarılı oyuncu, "Akşam sahnemiz var herkesi bekliyoruz" dedi.

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie ile kamera karşısına geçen ve Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıran Bilginer'in film için sakallarına veda ettiği ve zayıfladığı görüldü.

Haluk Bilginer, Maria filmindeki rolü için 800 bin dolar (22 milyon TL) kazanacak. Ayrıca usta sanatçının, filmin gişesinden de yüzdelik pay alacağı öğrenildi.