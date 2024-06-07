Haluk Bilginer 70’ine bastı. Doğum gününe ünlüler akın etti

Ailesi ve dostları, deneyimli sanatçı için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Partiye katılan ünlü isimlerin olduğu etkinlik, sosyal medyada hızla popüler oldu.

"Şahsiyet" dizisindeki "Agâh Beyoğlu" rolüyle tanınan ve Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer, 70 yaşına bastı. Ailesi ve arkadaşları, onun için beklenmedik bir doğum günü partisi tertip etti.

Haluk Bilginer'in sürpriz doğum günü partisine Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi pek çok tanınmış isim katıldı.

Doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in minyatür bir heykeli olduğu gözlendi.

"YÜRÜMEYE ÇALIŞTIĞIM YOLUN MİMARI"

Bu özel anları Instagram hesabından paylaşan Bülent Şakrak, Haluk Bilginer'in doğum gününü "Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun" notuyla kutladı.