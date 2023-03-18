Haluk Bilginer ve Elisabeth Moss aynı dizide

Türkiye'nin tek Emmy ödüllü oyuncusu olan Haluk Bilginer, The Handmaid's Tale (Damızlık Kızın Hikâyesi) dizisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Altın Küre Ödüllü oyuncu Elisabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı 'The Veil' adlı dizide rol aldı.

Çekimleri İstanbul ve Niğde'de gerçekleşen dizi, biri ajan diğeri terörist olan iki kadın arasındaki gerilimi anlatıyor.

SENARYOSUNU DA ÜNLÜ YÖNETMEN KNİGHT KALEME ALDI

NTV'nin aktardığına göre, 'Peaky Blinders' adlı dizinin senaryosuyla Oscar ödülü kazanan Steven Knight'in hikâyesini kaleme aldığı dizi için Elisabeth Moss, iki ay boyunca Türkiye'de kaldı.

