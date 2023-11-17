Haluk Bilginer’den kötü haber

En son Angelina Jolie ile Maria filminde rol alan Haluk Bilginer yoğun tempoya dayanamadı. Usta oyuncu koronavirüse yakalandı.

Haluk Bilginer’den kötü haber

Usta oyuncu Haluk Bilginer 2004’te boşandığı Zuhal Olcay ile yıllar sonra tekrar ‘Kel Şarkıcı’ oyununda bir araya geldi. Ancak Haluk Bilginer’e Angelina Jolie’nin yeni filmi ‘Maria’dan başrol teklifi gelince oyun ertelenmişti.

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Bu süreçte Bilginer Yunanistan’daki film setiyle oyun provaları arasında mekik dokumuştu.

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Posta’da yer alan habere göre; Oyun sonunda sahnelenmeye başladı ancak Bilginer yoğun temposundan dolayı güçsüz düşüp COVID-19'a yakalandı. Bilginer koronavirüse yakalanınca oyunun sonraki gösterimleri yine ertelendi.

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Usta oyuncunun hastalığı dinlenerek ve ilaç kullanarak atlatmaya çalıştığı öğrenildi.

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Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Haluk Bilginer’in bu rol için 800 bin dolar (22 milyon TL) alacağı öğrenildi. Ayrıca filmin gişesinden de yüzdelik pay alacak.

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