Haluk Bilginer'in alacağı ücret dudak uçuklattı. Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Yeni projesinde Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile kamera karşısına geçecek olan Emmy ödüllü usta oyuncu Haluk Bilginer'in filmden kazanacağı ücret ortaya çıktı.

Haluk Bilginer'in alacağı ücret dudak uçuklattı. Angelina Jolie ile başrolde oynayacak

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan ‘Maria’ filminde Angelina Jolie, 'Callas'ı, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıracak.

095733540-maria1.jpg

Filmin çekimleri başladı. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Haluk Bilginer, Maria filmindeki rolü için 800 bin dolar (22 milyon TL) kazanacak. Ayrıca usta sanatçının, filmin gişesinden de yüzdelik pay alacağı öğrenildi.

6527ae7e86b2474dd042ddc8.jpg

NEW YORK'TA YAŞAYAN BİR YUNAN GÖÇMEN

Filmin senaryosunu Peaky Blinders dizisiyle de bilinen Steven Knight kaleme aldı. "Maria", ünlü sopranonun 1970'lerin Paris'indeki yalnızlığının son günlerini konu alacak. New York'ta yaşayan bir Yunan göçmeni olan Callas, bir dönemin en ünlü sopranolarından birisiydi ve Aristotle Onassis'in uzun süreli metresi oldu.

6527ae9286b2474dd042ddca.jpg

Jackie Kennedy'nin ikinci eşi olan Onassis onunla evlenmek için kendisini terk ettikten sonra Callas önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. İhaneti tam olarak atlatamayan Callas, 1977'de, 52 yaşındayken kalp krizinden öldü. Onassis'in ilişkileri boyunca Callas'a taciz ve şiddet içeren davranışlarda bulunduğu da gündeme geldi.

İlgili Haberler
EMMY ödüllü Haluk Bilginer dünya yıldızıyla başrol oynayacak. Partneri açıklandı sosyal medya sallandı
Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer'den ilk kareler geldi. 20 yıl sonra aynı sahneyi paylaşacaklar
Haluk Bilginer'in kızı gözlerden uzak yaşıyordu ortaya çıktı
Haluk Bilginer'e hack şoku
Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret Siyaset
Remzi Çayır'dan Filistin Büyükelçiliğine ziyaret
Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir?
Kargo şirketine girdi personel gözlerine inanamadı Gündem
Kargo şirketine girdi personel gözlerine inanamadı
İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu Gündem
İŞKUR'da en fazla açık iş ilanı olan meslekler belli oldu
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi Spor
Beşiktaş'ta flaş gelişme. Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi devreye girdi
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor Dünya
Gazze'deki yaralı siviller Şifa Hastanesi'nde yaşam savaşı veriyor