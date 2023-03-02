Haluk Levent depremzedeler için yeni proje başlattı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremlerde 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ilk günlerinden itibaren bölgelere giderek kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, depremzedelere yönelik yeni bir projeye imza attı.

EBEVEYN KAYBI YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 5 BİN TL BURS

Depremde ebeveynlerini kaybeden üniversite öğrencileri için harekete geçen Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize 1 yıl süreli aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda Ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır" ifadelerini kullandı.