Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerde üniversite eğitimi yarıda kalan öğrenciler için Bremen'deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştü. Levent, "Görüşme muazzam sonuçlandı" diyerek Twitter hesabından açıklama yaptı.

Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı

AHBAP Derneği ile depremzedelerin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, afetzedeler için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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Haluk Levent, bu kez üniversite eğitimi yarıda kalan depremzede öğrenciler için harekete geçti. Levent, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü açıkladı.

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Haluk Levent, "Görüşme muazzam sonuçlandı. Deprem bölgesinde eğitimleri yarım kalan 100 üniversite öğrencisini tam burslu olarak kabul etme kararı aldılar. Konaklamalar da dâhil. Başvuruları yakında açacağız" ifadelerini kullandı.

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