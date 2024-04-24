Haluk Levent kanser tedavisi gören ablası için saçlarını kazıttı

12. Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali kapsamında sahne alıp konser veren ünlü sanatçı Haluk Levent, konsere kanserle mücadele eden ablası Hicran Levent'i davet etti.

Adana'da verilen konserde, Levent ile ablası beraber çiftetelli oynadı.

Beraber çiftetelli oynadıkları anları sosyal medya hesabından paylaşan Haluk Levent “Beyin tümörü sonrası saçları da gitti ablamın. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş” ifadelerini kullandı.