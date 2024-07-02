Haluk Levent kripto para çıkardı

Hem yaptığı müzikle hem de Ahbap isimli platformuyla geniş kitleleri etkileyen Haluk Levent, dikkat çeken bir adım attı.

Ünlü sanatçı, kripto para sektörüne girdiğini duyurdu. Daha önce iş birliği yaptığı Bitexen borsasıyla birlikte "HALUK" isimli tokenı hayata geçiren Levent, bu tokenın ön satışına başlandığını açıkladı.

Haluk Levent, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, bu girişimden para kazanma amacının olmadığını belirtti. Dijitalleşen dünyada token sisteminin verimli olduğunu fark ettiklerini söyleyen sanatçı, elde edilecek geliri deprem bölgesine aktaracaklarını ifade etti.

FİYATI BELLİ OLDU

Bitexen'in verdiği bilgilere göre, HALUK tokenın toplam arzı 5 milyar adet olarak belirlendi. Ön satış programı Eylül ayına kadar sürecek ve bu süre zarfında 4,5 milyar adet token satışı açık olacak. Bitexen, ön satışta HALUK token fiyatının 5 kuruş olduğunu duyurdu. İsteyenler, en az 20 adet olmak üzere token satın alabilecekler.

YATIRIMCILARA TAVSİYE VERDİ

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yıllar önce @bitexencom ile reklam anlaşması yapmıştım. Ve bana kalan geliri öğrencilere burs olarak vermiştim. (Twitter geçmişimden görebilirsiniz)

Ardından deprem zamanı hesabıma kripto paralar gelmişti. Bu paralar da hepinizin gözü önünde Ahbap'a aktarılmıştı.

Türkiye’de ve dünyada 3000 e yakın ünlünün token’ı var. Verimli bir yöntem olduğunu tecrübe ettik. Şimdi bu dijital yolu, kapsamlı şekilde deneyimlemek niyetindeyiz.

Bu doğrultuda yeni bir token çıkartmaya karar verdik. Adı: HALUK Token

HALUK Token önemli faydalara da sahip olacak. Detayları whitepaper üzerinden okuyabilirsiniz. Tüm süreç, her adımı ile şeffaf ilerleyecek.

Buradaki AMACIMIZ: BU TOKEN’IN BANA KALAN TÜM GELİRİ: SADECE DEPREM BÖLGESİNE YAPTIĞIMIZ VE YAPACAĞIMIZ OKULLAR İÇİN KULLANILACAK. BEN TEK KURUŞ İSTEMİYORUM. VE YİNE HER ZAMANKİ GİBİ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE CANLI LİNKLERDEN TOKEN’IN TÜM HESAPLARINI SİZLERE GÖSTERECEĞİZ.

Kripto kullanıcılarına her zaman, ama her zaman, söyleyeceğim tek şey şu : Lütfen bu tür yatırımlarınızı bütçenizi sarsmayacak bir şekilde yapın”

KRİPTO PARA NEDİR, NASIL ALINIR?

Kripto paralar, dijital ortamda kullanılan ve merkezi olmayan sanal paralardır. Blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiş olan bu paralar, geleneksel para birimlerine alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Her bir kripto para işlemi, blok adı verilen veri gruplarına eklenerek blockchain üzerinde kaydedilir.

Bu yapı, işlemlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlar. Kripto paraların en bilinen örnekleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) bulunur. Kripto para birimleri genellikle madencilik adı verilen süreçlerle üretilir. Bu süreç, karmaşık matematiksel problemleri çözerek yeni bloklar oluşturmayı ve blockchain'e eklemeyi içerir.

Kripto para almak için öncelikle bir kripto para borsası üzerinde hesap açılması gereklidir. Hesabınızı doğruladıktan sonra, istediğiniz kripto para birimini satın alabilirsiniz.

(Yatırım tavsiyesi değildir.)