Haluk Levent'ten kıskandıran haber: TIME dergisinin ‘dünyanın en etkili 100 ismi’ listesine girdi

AHBAP Derneği ile deprem bölgesinde çalışan sanatçı Haluk Levent, ülkemizde meydana gelen büyük depremlerin ardından ardından dünyanın en önemli dergilerinden biri olan 'TIME dergisi' tarafından 202 yılında dünyanın en etkili 100 kişisi arasına yerleşti.

TIME’ın listesi “İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler” başlıkları altında oluşturuldu.

Haluk Levent, depremin ilk günlerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgesine giderek çalışmalar yapmıştı. Levent, depremden olumsuz etkilenen vatandaşların barınabileceği çadır kentler kurmuştu. Levent, düzenlediği yardım kampanyalarıyla birlikte farklı kentlerde çalışmalar yürüterek binlerce depremzedenin ihtiyaçlarını gidermişti.

“6 AY İÇİNDE EV YAPIP DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ”

Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’e yapacakları ev projelerinin detaylarını takipçileri ile paylaştı.

İlk etapta 1150 adet ev inşa edileceğini açıklayan Levent, evlerin altı ayda teslim edileceğini açıkladı. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bağışlar geldiğinden bu yana deprem bölgesi için 1 milyar TL’nin üstünde kullanım yaptık. Kalan paranın çok büyük bir bölümünü ise deprem konutları için harcamaya karar verdik. Depreme tam dayanıklı çelik konstrüksiyon evler. 2 katlı olacak şekilde. 83 metrekare. Ailede engelli çocuğu olan ve evi yıkılan vatandaşlarımıza ev yapıp ücretsiz vereceğiz. İlk etapta 1150 ev. Adıyaman, Hatay, Maraş, Malatya ve Antep’te 2+1 çelik konstrüksiyon ev inşaatlarına başlıyoruz.