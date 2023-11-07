Haluk Levent Türkiye'nin en çok güvenilen isimleri listesinde birinci sırada

MediaCat ve Ipsos tarafından her yıl hazırlanan ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim açıklandı. Listenin başını çeken ve herkese teşekkür eden Haluk Levent dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Haluk Levent Türkiye'nin en çok güvenilen isimleri listesinde birinci sırada

AHBAP derneği üzerinden yardıma muhtaç olanların yanında olan ve özellikle Kahramanmaraş merkezli depremde yaptığı fedakarlıklarla büyük takdir toplayan Haluk Levent, yapılan bir ankette Türkiye'nin en çok güvenilen isimleri listesinde birinci sıraya yerleşti.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından anket sonucunu paylaştı ve bu ankete dair çarpıcı bir yorumda bulundu. Yıllar öncesinde de benzer bir anket sonucu paylaştığını söyleyen Levent, o zaman için bu sonuca dair espriler yaptığını söylerken bu defa "espri yapmak içimden gelmiyor" yorumunda bulundu.

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İşte Haluk Levent'in o paylaşımı:

"6 yıl önceki anket sonuçlarında “bana fazla güvenmeyin hepinizi satarım” esprisi yapar gülerdik. Bugün açıklanan uluslararası Ipsos anketi sonrası espri yapmak içimden gelmiyor. Galiba bu yük çok bu bedene çok ağır gelmeye başladı artık. Yine de hepinize çok teşekkür ediyorum"

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