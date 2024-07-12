Haluk Levent’ten 3 yıl sonra gelen helikopter itirafı: Devlet 2 milyon lira vergi aldı

Levent, yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. 3 yıl önce meydana gelen Marmaris yangınında yangın söndürme uçağı getirterek söndürme çalışmalarına katıldı. Aynı şekilde 6 Şubat depremi sonrasında da depremzedeler için AHBAP konutları inşa etti. Bu süreçlerde ciddi oranda KDV ve stopaj vergisi ödediğini belirten Levent, "En azından halk yararına, kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Haluk Levent'in açıklamaları şöyle:

200 BİN EURO STOPAJ VERGİSİ

"3 yıl önce ülkemin her tarafında yangınlar vardı. Ve Ahbap Derneği olarak bir yangın söndürme helikopteri getirmiştik. Marmaris yangınlarında 18 gün çalışmıştı. O dönemde 1 milyon Euro’ya yakın para ödemiştik. Ama en şaşkın kaldığımız durum devlete ödediğimiz 200 bin Euro stopajdı. Mevzuat dendi. Araştırdık doğru çıktı. O anda devlet memurunun yapabileceği bir şey yoktu maalesef.

KDV YÜZDE 1'LİK BEKLENTİ YÜZDE 20 OLDU

Sineye çektik. 6 Şubat depreminden sonra da yüzlerce konut yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hepimizin beklentisi olan yüzde 1'lik KDV yüzde 20 oldu. Sağdan soldan bayağı para bulduk ödedik ödüyoruz Yine araştırdık. Yine mevzuat. Hep mevzuat. Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır. Bu durum için bir kanun değişikliği gerekiyor biliyorum. En azından halk yararına ,kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında , stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin. Lütfen"