Haluk Levent’ten 3 yıl sonra gelen helikopter itirafı: Devlet 2 milyon lira vergi aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent’ten 3 yıl sonra gelen helikopter itirafı: Devlet 2 milyon lira vergi aldı

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, 3 yıl önce Marmaris yangınında söndürme çalışmalarına destek vermek için 1 milyon Euro’ya helikopter kiraladıklarını, 200 bin Euro da( O dönemin kuruyla 2 milyon lira) stopaj vergisi ödediklerini açıkladı.Levent, yetkililere seslenerek “Düzenleme gerekli” dedi.

Levent, yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. 3 yıl önce meydana gelen Marmaris yangınında yangın söndürme uçağı getirterek söndürme çalışmalarına katıldı. Aynı şekilde 6 Şubat depremi sonrasında da depremzedeler için AHBAP konutları inşa etti. Bu süreçlerde ciddi oranda KDV ve stopaj vergisi ödediğini belirten Levent, "En azından halk yararına, kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

h1.jpg

Haluk Levent'in açıklamaları şöyle:

200 BİN EURO STOPAJ VERGİSİ

"3 yıl önce ülkemin her tarafında yangınlar vardı. Ve Ahbap Derneği olarak bir yangın söndürme helikopteri getirmiştik. Marmaris yangınlarında 18 gün çalışmıştı. O dönemde 1 milyon Euro’ya yakın para ödemiştik. Ama en şaşkın kaldığımız durum devlete ödediğimiz 200 bin Euro stopajdı. Mevzuat dendi. Araştırdık doğru çıktı. O anda devlet memurunun yapabileceği bir şey yoktu maalesef.

ap1.jpg

KDV YÜZDE 1'LİK BEKLENTİ YÜZDE 20 OLDU

Sineye çektik. 6 Şubat depreminden sonra da yüzlerce konut yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hepimizin beklentisi olan yüzde 1'lik KDV yüzde 20 oldu. Sağdan soldan bayağı para bulduk ödedik ödüyoruz Yine araştırdık. Yine mevzuat. Hep mevzuat. Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır. Bu durum için bir kanun değişikliği gerekiyor biliyorum. En azından halk yararına ,kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında , stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin. Lütfen"

h2.jpg

İlgili Haberler
İki AKP’li ismin lüks akşam yemeği. Bir oturuşta 17 emekli maaşını gömdüler
Akbank kullananlar dikkat! Markette 526 bin lirasının gittiğini öğrendi
İstanbullulara ücretsiz oldu! İmamoğlu’nun bir vaadi daha gerçekleşti
Son Haberler
Halil Umut Meler gerçeği Spor
Halil Umut Meler gerçeği
Biden için kritik 30 gün Dünya
Biden için kritik 30 gün
AKP'de kimler eşyalarını toplamaya başladı. Kulislerden flaş bilgiler sızdı Gündem
AKP'de kimler eşyalarını toplamaya başladı. Kulislerden flaş bilgiler sızdı
85 bin TL'lik inek sırra kadem bastı. İzini sürdü ama nafile Gündem
85 bin TL'lik inek sırra kadem bastı. İzini sürdü ama nafile
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber. Helallik istedi Sağlık
İbrahim Tatlıses'ten kötü haber. Helallik istedi
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 6 yıl hapis cezası aldı Dünya
Cumhurbaşkanı'na hakaretten 6 yıl hapis cezası aldı
İşsizlik maaşı başvuruları azaldı Ekonomi
İşsizlik maaşı başvuruları azaldı