Haluk Levent'ten anlamlı davet. Sosyal medya hesabından duyurdu

AHBAP Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent 17 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirin iGazze'de yaralı çocukların tedavisi için bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Gazze belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma!! Haydi gelin."