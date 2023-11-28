Haluk Levent'ten anlamlı davet. Sosyal medya hesabından duyurdu

Sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, 17 Aralık'taki konserinin gelirini Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için bağışlayacak. Levent, hayranlarına seslenerek ''Haydi gelin'' dedi

KAYNAK: Haber Merkezi
Haluk Levent'ten anlamlı davet. Sosyal medya hesabından duyurdu

AHBAP Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent 17 Aralık Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konserin gelirin iGazze'de yaralı çocukların tedavisi için bağışlayacağını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Gazze belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştim. Tekrar görüştüm ve bu konserden gelecek geliri Gazze’de yaralı çocukların tedavisi için kullanılmasını istedim. Para bi yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma!! Haydi gelin."

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