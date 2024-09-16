Haluk Levent'ten Fernas Madencilik işçilerine destek

Kaynak: İHA
Haluk Levent'ten Fernas Madencilik işçilerine destek

Haluk Levent, 19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali konserinde eylemde olan Fernas Madencilik işçilerini sahneye çağırarak, işçilere destek konuşması yaptı.

Soma’nın Darkale köyünde düzenlenen 19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali’nde sahne alan Haluk Levent, eylemde olan Fernas Madencilik işçilerine destek verdi.

Konser sırasında Somalı gençler tarafından açılan "Temiz Hava Herkesin Hakkı", "Termiğe İnat Yaşasın Hayat", "Bu şehir insanıyla, havasıyla, suyuyla ölüyor" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Levent, konser esnasında SMA hastası bebekler için yürütülen yardım kampanyalarına da değinerek farkındalık yarattı. Fernas Madencilik işçilerini sahneye çağıran sanatçı, işçilerin mücadelesinde haklı olduklarını vurgulayarak, onlara destek mesajı verdi.

Son Haberler
Türk tarihine “Koç başlı” saldırı
Türk tarihine “Koç başlı” saldırı
16 yıl yanında çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı
16 yıl yanında çalıştığı kuyumcuyu dolandırdı
Kuma batan aracın yardımına itfaiye yetişti
Kuma batan aracın yardımına itfaiye yetişti
Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen birlik oldu. Hakemler hedef tahtasında
Erman Toroğlu ve Rıdvan Dilmen birlik oldu. Hakemler hedef tahtasında
Tesla Cybertruck 10 km’ye dayanamadı ‘Araç sahipleri isyanda’
Tesla Cybertruck 10 km’ye dayanamadı ‘Araç sahipleri isyanda’