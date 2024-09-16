Haluk Levent'ten Fernas Madencilik işçilerine destek

Soma’nın Darkale köyünde düzenlenen 19. Karaelmas Kültür Sanat Dayanışma Festivali’nde sahne alan Haluk Levent, eylemde olan Fernas Madencilik işçilerine destek verdi.

Konser sırasında Somalı gençler tarafından açılan "Temiz Hava Herkesin Hakkı", "Termiğe İnat Yaşasın Hayat", "Bu şehir insanıyla, havasıyla, suyuyla ölüyor" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Levent, konser esnasında SMA hastası bebekler için yürütülen yardım kampanyalarına da değinerek farkındalık yarattı. Fernas Madencilik işçilerini sahneye çağıran sanatçı, işçilerin mücadelesinde haklı olduklarını vurgulayarak, onlara destek mesajı verdi.