Haluk Levent'ten seneler sonra gelen itiraf

Hem sanatsal yaşamıyla hem de kurduğu AHBAP yardım örgütüyle tanınan ve sevilen Haluk Levent, bundan yıllar önce yaptığı bir olayla gündeme geldi. Ünlü sanatçı Haluk Levent, 1988 yılında üniversitede öğrenim görürken Filistin’e destek vermek için okula bir pankart astığını ve sivil polisler tarafından yakalandığını iletti.

HELALLİK İSTEDİ

Haluk Levent, yaşadığı olayı anlatırken, o dönemin okul müdürü ve şimdilerde Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısı konumunda bulunan Prof. Dr. Doğan Aydal'ın, kendisinin yaptığı yaramazlıklardan dolayı çok çektiğini söyledi ve hakkını helal etmesini umduğunu iletti. Üniversite döneminde, İsrail askerlerine taş attığı için askerler tarafından yakalanıp dövülen Filistinli genç Vail Cude'nin görüntülerinden etkilendiğini vurgulayan Haluk Levent, iki arkadaşıyla birlikte “İsrail döktüğün kanda boğulacaksın” yazılı bir pankart hazırladığını anlattı.

Pankartı Kastamonu Narullah Meydanı’na gizlice astıklarını ileten Levent, ertesi gün sınıfa sivil polislerin geldiğini ve kendisini sorguladıklarını anlattı.

Haluk levent, üçüncü üniversiteden de atılma ihtimalinden endişelenerek pankartı astığını kabul etmediğini söylediğini ve bunun sonucunda serbest bırakıldığını iletti.